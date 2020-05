Fideodeiboek: "De regels zijn hier iets versoepeld, we mogen weer naar het strand"

Ward de Graaf (29) út Harns is sjef-kok en wrâldreizger. Troch it coronafirus sitte hy en syn freondinne Tirza op it stuit fêst op it paradyslike eilân Bohol yn de Filipinen en kinne sy net nei hûs. Mar sy binne hoe dan ek net fan doel werom te kommen nei Nederlân en reizgje wer fierder as se út de lockdown komme.