LIVEBLOG: Wrâldwiid heechste tal besmettings yn ien etmiel

Syb van der Ploeg en Henk Angenent fytse hjoed lâns ferpleechhûzen en wensoarchsintra yn Fryslân. Se folgje de rûte fan de Alvestêdetocht. It doel is om de bewenners yn ferpleechhûzen en soarchsintra in hert ûnder de riem te stekken.

Syb van der Ploeg fan 'e moarn by de start: