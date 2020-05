Campinggasten binne kreatyf no't alle sanitêr noch ticht is

It wurdt goed tweintich graden, drûch en it is it begjin fan lang himelfeartswykein. In soad campings yn Fryslân rinne dizze dagen fol. Dochs is dat yn coronatiid wol lestiger, want alle sanitêrgebouwen op de campings moatte bygelyks noch ticht bliuwe. Campinggasten wurde kreatyf: "We hebben hier een douchetentje. Daar hangen we een zak water in op en dat pompen we omhoog. En dan kun je lekker douchen!"