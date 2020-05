Ek yn Twadde Keamer fragen oer plan minister om Tresoar ôf te stjitten

"De minister kin syn hannen net ôflûke fan it Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar", seit Van der Molen. Ek neffens de provinsje Fryslân kin dat net. Tresoar is wichtich foar de Fryske taal en kultuer en it Ryk hat dêr in soarchplicht foar. Dêrom hat de provinsje earder ek al in brief mei soargen nei de minister stjoerd.

As it plan fan Slob trochgiet, falle de tolve ynstituten yn Nederlân ûnder provinsjes en gemeenten.

Ynternasjonale ferplichtingen

"Tresoar is in bewar- en samlingsplak dat mei Fryske taal en literatuer út te stean hat", sei deputearre Poepjes earder. "En der binne ynternasjonale ferplichtingen foar de Ryksoerheid om de twadde Rykstaal dêr yn te betsjinjen." Neffens de provinsje is it Ryk mei de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuur en it Europeesk Hânfêst ferplichte om him yn te setten foar Tresoar.

Ek wat Van der Molen oanbelanget moat it plan fan Slob oanpast wurde.