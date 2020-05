Team Verkeer Noord-Nederland @Teamverkeer_NN

Vanmiddag omstreeks 14.00 uur van 18-jarige bestuurder uit Tytsjerksteradiel het rijbewijs ingevorderd. Hij reed in de auto van zijn vader 134 km/h (op de laser), waar 60 is toegestaan. Na correctie overschrijding van 69 km/h. Plaats: Canterlânswei in Miedum. ^GK