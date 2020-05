Yn heger berop 20 moannen sel easke foar gewelddiedige ferkrêfting

De Drachtster bewearde dat it slachtoffer frijwillich seks mei him hân hie. Doe't hy wegere har jild te lienen en hy sei dat hy de relaasje beëinigje woe, soe de frou út wraak oanjefte dien ha fan ferkrêfting.

Neffens de frou grypte de man har by de kiel doe't sy wegere mei him te krûpen. Yn de sliepkeamer drige hy har de eagen út te stekken en dea te meitsjen.

De frou belle achterôf yn panyk oan by in buorfrou. Se woe nei it sikehûs om't se ûnfeilige seks hân hawwe soe mei de fertochte. De buorfrou sei dat se nei de plysje gean moast. Beide belutsenen hawwe in Eritreeske achtergrûn en koene elkoar fan it asylsikerssintrum.

De rjochter docht oer twa wiken útspraak.