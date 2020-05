Earste wurksumens oan gebietsûntwikkeling Westerseedyk klear

Ien fan de feroarings is de oanpassing fan de dyk by De Zeehoeve. It is foar minsken no dúdliker dat se dêr de stêd ynkomme en dat se binnen de beboude kom ride en dus harren faasje oanpasse moatte. De rydbanen binne hjir no skieden mei in middenberm en by de beboudekomgrins binne ferhegings oanlein. Dat moat de ferkearsfeiligens op de dyk ferbetterje. Dêrneist is der bijfreonlike beplanting oanlein.

Utwreiding camping De Zeehoeve

Camping De Zeehoeve sil útwreidzje oan de noardkant fan de besteande camping om it oanbod foar ûnder oare camperplakken en chalets te fergrutsjen. De camping en de gemeente hawwe no oerienstimming oer de oerdracht fan grûnen.

De gebietsûntwikkeling Westerseedyk makket de see sichtber foar de stêd en de regio. Dy wurdt yn gearwurking mei de provinsje en Wetterskip Fryslân oppakt. Dêrneist wurdt der wurke oan de ûntwikkeling fan in park rûnom de Waadhal en de oanlis fan in kuierpaad tusken de Westerseedyk en Byniastate.

Swimme

Ta beslút docht de gemeente ferfolchûndersyk nei de ferbettering fan it swimwetter oan it strân en de bou fan in seeswimbad yn de Willemshaven.