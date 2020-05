Fideodeiboek: "De mikrofoanstok kin it iis in bytsje brekke, by minsken dy'tst net kenst"

Johanna Brinkman wurket by Omrop Fryslân. Mei mofkes en in mikrofoanstick yn ‘e hân giet se as ferslachjouwer op paad om middenyn de coronatiid ferslach te dwaan. Tulpeaksjes, oranjekoeke útdiele en mûlkapkes meitsje; se docht der ferslach fan. Mar ek oer oare saken yn it libben dy’t ek no gewoan trochgean.