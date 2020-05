FIDEO: Hokker coronamaatregels sjocht de berneboargemaster foar him?

"Ik vind het belangrijk dat jongeren niet afwachten wat wij bedenken, maar actief meedoen." Dat wie it boadskip tiisdei fan premier Rutte by de parsekonferinsje oer de coronamaatregelen. De premier rjochte him spesifyk op dizze doelgroep. Jongere-organisaasjes binne wiis mei de oprop fan de premier. Se fiele harren mear serieus naam. Hoe sit dat hjir yn Fryslân? We praten mei berneboargemaster Piter Murk.