Provinsje wol kwart miljoen stipe jaan oan kultuer yn Fryslân

It giet om stipe foar de gruttere ynstellingen, lykas skouboargen en grutte musea. It Ryk stelt 30 miljoen euro beskikber foar de regio. Betingst is dat regionale oerheden jild bylizze.

Oare provinsjes binne ree om mear jild by te lizzen as Fryslân, sa as Drinte mei 1 miljoen en Brabân mei 4 miljoen euro. Provinsje Fryslân fynt it foaral de taak fan de lanlike oerheid om de kultuer te kompensearjen. "De needsaaklike lockdownmaatregels binne troch it Ryk ôfkundige, dus ek it Ryk sil dat kompensearje moatte", sa seit Poepjes.

Noch mear jild

De Fryske kulturele sektor rint oant septimber sa'n 3,5 miljoen euro oan ynkomsten mis en wurdt bot troffen troch de coronakrisis. De minister hat oanjûn dat der in twadde pakket oan stipe komt foar kultuer. Poepjes: "Der komt noch in grutte bubs mei jild oan. We hawwe by de minister oanjûn om ek de zzp'ers en lytsere ynstellingen hjiryn mei te nimmen."

Poepjes fynt dat it tempo der wol wat mear yn kin. "It probleem is dat de minister hiel ûndúdlik is oer wannear't it jild komt en hoefolle we ferwachtsje kinne. Der wurdt in soad sein, mar dat is allegearre amtlik. We wolle no bestjoerlik witte wêr't we oan ta binne."