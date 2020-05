Stellen ljip fan BFVW is wer werom: "Een wonder"

It Bûn fan Fryske Fûgelwachten (BFVW) hat syn symboal, in grutte ljip, wer werom. It byld waard in skoftke lyn stellen út de tún by it kantoar yn Wiuwert. In meiwurker fan it BFVW seach de ljip woansdeitemoarn wer yn de tún lizzen.