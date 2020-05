Grinslanner (21) oanhâlden yn grutte cybercrimesaak; link mei miljoene-oplichting Fryske ûndernimmer

It slachtoffer rekke yn ien nacht 1,1 miljoen euro kwyt. Dat jild waard yn parten oerboekt nei bankrekkens fan 140 jildezels ferspraat oer it lân. Sy wurde ek wol money mules neamd. Dat binne minsken dy't harren bankpas en rekken brûke litte troch kriminelen. Dat komt hieltyd faker foar neffens de plysje. Minsken dy't har hjirfoar brûke litte, meitsje har skuldich oan fraude, seit de plysje.

Sy hiene harren bankrekkens beskikber steld foar it fuortslûzjen fan it jild. It is kwa finansjele skea de grutste saak ea fan in saneamde 'smishing'-saak (sms-phishing), mei it grutste oantal jildezels ea yn ien saak. De fertochte kaam yn byld om't er by meardere oanjeftes nei foaren kaam.

Ferfalske websides

Ut it ûndersyk die bliken dat de fertochte de slachtoffers benadere fia bygelyks Marktplaats of in sms en harren dêrnei nei (ferfalske) websides lokte. Dêr waarden de slachtoffers ferliede om priveegegevens achter te litten om betellings te dwaan. De slachtoffers tochten dat sy in iepensteande rekken betellen of bygelyks ta ferifikaasje 0,01 sint oer te meitsjen mei in betellink.

Kontrôle oer bankomjouwing

De fertochte naam lykwols op dizze wize de kontrôle oer fan de online bankieromjouwing fan de slachtoffers, wêrnei't hy jild fan de rekkens ôfhelle troch te pinnen of guod online te bestellen. Ek benadere hy minsken om har bankrekken beskikber te stellen foar it oerstoarten en opnimmen fan jild. Sa koe jild wytwaske wurde.

Yn it ûndersyk wurde noch regelmjittich minsken oanhâlden. Plysje-ienheden yn it hiele lân hawwe in saneamd 'smoeleboek' krigen fan de plysje en IM Noard-Nederland fan fertochten dy't filme waarden by it pinnen fan de buit. Dat smoeleboek liedt geregeld ta herkennings fan fertochten, dy't dêrnei oanhâlden wurde.

Sms-bom

Kriminelen brûke de jildezels om sels bûten skot te bliuwen. Yn dit gefal is dat dus net slagge en hat de plysje de 21-jierrige Grinslanner oanhâlden. De fertochte wie ekstreem handich mei it folle arsenaal oan digitale oplichtingsmetoaden, fan betellinkfraude oant en mei it ferstjoeren fan nepoanmoannings fia in saneamde sms-bom. Dêrmei kin ien berjocht oan hûnderten ûntfangers tagelyk festjoerd wurde.

De oanhâlding fan de man wie op 'e die; doe't de plysje syn wente yngie, fûnen se dêr in laptop dêr't in 'dashboard' op draaide mei allegear digitale oplichtingsmetoaden. Der wie in webside yn 'e loft dêr't minsken dy't dêr gjin wit fan hiene op dat stuit nei ta kamen. Dit domein is noch by de trochsiking offline helle, wêrtroch't mear slachtoffers foarkaam binne.