HEA! In blokje om op de skeelers

Efkes in blokje om op de skeelers om yn kondysje te bliuwen. Femke Reitsma fan Koatstertille hat der de tiid foar, want de vwo-learlinge kin noch net nei skoalle. Se mist har skoalfreondinnen wol, want firtueel kontakt is dochs wat oars as elkoar echt oansjen. Har freon sjocht se gelokkich wol alle wykeinen.