'In joekel fan in koepel' as ûnderdiel fan in keunstrûte

Der binne yn totaal âlve keunstwurken dêr't de rûte by del giet. Neist Emiel wurkje ûnder oaren Piter Wilkens, Esther de Jong, Wiebe Kaspers, Eeltsje Hettinga en Elmar Kuipers mei.

"Minsken kinne yn de auto in kaartsje keapjen, en krije in headset en in picknickmand mei lekkers", fertelt Pieter Stellingwerf fan BUOG. Dêrnei geane se yn groepkes fan fiif auto's by de keunstwurken del, mei help fan in rûteplanner. As se stil steane by in keunstwurk, dan kinne se fia de headset ien fan de artysten en keunstners belústerje." It is wol de bedoeling dat minksen yn de auto sitten bliuwe.