"Friezen ha faker en langer seks yn coronakrisis"

It jildt benammen foar minsken sûnder relaasje. Dêrfan seit mear as 90 persint no mear oan soloseks te dwaan. Foar corona wie dat gemiddeld 3,6 kear yn de wike. No is dat 5.5 kear. In tredde fan de minsken mei in relaasje masturbearret no faker.

Friezen ha no ek faker seks. Foar de krisis wie dat gemiddeld 2,4 kear yn de wike. No is dat trije kear. En ien op de tsien Friezen nimt der no mear tiid foar, neffens it ûndersyk.

Respondinten neame ferfeling foaral as ferklearring fan de masturbaasjepyk. Seksuologe Talitha Rodenhuis tinkt dat der noch mear meispilet. "Masturbatie dient voor velen ook als uitlaatklep voor de spanning en stress die mensen nu vaker ervaren. En omdat het niet meer mogelijk is om op fysieke dates te gaan, is het aannemelijk dat singles hun seksuele behoeften nu zelf moeten bevredigen."