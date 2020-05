"Friezen hebben vaker en langer seks in coronacrisis"

Het geldt met name voor mensen zonder relatie. Daarvan zegt meer dan 90 procent nu meer aan soloseks te doen. Voor corona was dat gemiddeld 3,6 keer per week. Nu is dat 5,5 keer. Een derde van de mensen met een relatie masturbeert nu vaker.

Friezen hebben nu ook vaker seks. Voor de crisis was dat gemiddeld 2,4 keer in de week, nu is dat drie keer. En één op de tien Friezen neemt er nu meer tijd voor, volgens het onderzoek.

Respondenten noemen verveling als verklaring van de masturbatiepiek. Seksuologe Talitha Rodenhuis denkt dat er nog meer meespeelt. "Masturbatie dient voor velen ook als uitlaatklep voor de spanning en stress die mensen nu vaker ervaren. En omdat het niet meer mogelijk is om op fysieke dates te gaan, is het aannemelijk dat singles hun seksuele behoeften nu zelf moeten bevredigen."