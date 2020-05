Ferromming ferrast guon fersoargings- en doarpshuzen: "Te koart dei"

Sûnt ferline wike mochten de earste 26 ferpleechhuzen yn Nederlân, wêrûnder it Talma Hûs yn Feanwâlden, as proef al ûnder strange betingsten besite ûntfange.

Direkteur Atje Tadema fan soarchsintrum Beuckelaer yn Sint-Anne fynt it fantastysk dat alle fersoargingshuzen no wer iepen meie, mar hie de ferromming sa gau net ferwachte. "Hy kaam my einliks in bytsje te gau. We wisten dat der proefdraaid waard, mar ik hie ferwachte dat it noch in goeie wike of twa wiken duorje soe."

Neffens har giet de Beuckelaer dan ek noch net iepen op 25 maaie, want se binne noch dwaande mei belied en protokollen en dy moatte noch goedkard wurde. "Wy hoopje foar de Pinkster iepen te kinnen. Dêr stribje we nei, dus dat moat slagje. Der hinget safolle oan fêst, en der binne ek noch minsken dy't fakânsje ha. It is foar ús te koart dei."