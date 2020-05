Opknapbeurt Oostverlaat makket rivierke tusken Dokkum en Lauwersmar befarber

"It is in stielen brêge, en de slûs is fan mitselwurk. It is dus wol in bysûnder komplekske", sa seit yngenieur René Feenstra fan yngenieursbureau Clafis. "Dizze slûs en de brêge foarmje de tagong ta de Súd Ie. As it wurk hjir aanst dien is, kinst fan Dokkum by De Skâns komme en sa by it Lauwersmargebiet. Dat kin op dit stuit net mei boatsjes."

Om de rûte mooglik te meitsjen, is der al jierren lang wurk ferset. It restaurearjen fan de âlde brêge is ien fan de lêste dingen dy't noch barre moat.