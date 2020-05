Harnzer kafeebaas wiis mei ferromming maatregels

Kafee De Pijpenla sit oan de Noarderhaven en sjocht út op de oanlisplakken foar de wettersporters dy't de havenstêd oandogge. It kafee is jierren ticht west mar waard yn novimber 2013 weriepene. Foar de weriepening hie it kafee in terras, mar dat moast nei eigen sizzen fuort om't der romte makke waard foar parkearplakken en it te gefaarlik wêze soe sa deun neist it wetter.

De kafeehâlder is wiis mei it beslút fan premier Rutte dat der fan 1 juny ôf wer 30 minsken yn syn kafee komme meie. Dochs hie de Harnzer Kroechbaas earder noch syn twivels. Hy wie benaud dat allinnich kafees mei in terras iepen mochten en dat hie syn kafee net. "Kleine café's sneeuwen onder, alleen de grote horeca-zaken krijgen veel aandacht," seit Paul ter Bruggen.