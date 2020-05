LIVEBLOG: "Sûnt it begjin fan de mjitting noch noait safolle minsken yn ien moanne sûnder baan"

De delgong is by jongerein it grutste. Dêr giet it om 100.000 banen. It totale oantal wurkleazen wie yn april 314.000. Dat is in taname fan 41.000.

It CBS meldt ek dat it konsumintefertrouwen yn april 'een historische deuk' oprûn is. Yn maaie is it noch fierder ôfnaam. It stiet no op -31. Dêrmei leit it fier ûnder it gemiddelde fan de ôfrûne 20 jier (-5). Yn 2000 stiet it op de heechste stân ea (36). It djiptepunt wie yn maart 2013 (-41).