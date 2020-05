LIVEBLOG: Ljouwerter terrassen fan 1 juny ôf wer iepen

Studinten fan de Friese Poort krije harren diploma dit jier yn in drive-in. De slagge studinten kinne mei de auto it skoalplein opride, foar de útrikking. Der sil in taspraak hâlde wurde, wêrnei't de studinten nei foaren ta roppen wurde foar in felisitaasje en it yn ûntfangst nimmen fan harren papierke.

It skoalplein sil feestlik oanklaaid wurde, en der is muzyk, krekt as by in gewoane útrikking. Foar de studinten dy't net mei de auto komme kinne, of dy't gjin auto hawwe, wurdt de útrikking omdraaid: de skoalle komt mei de auto nei harren ta foar de útrikking.