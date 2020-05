Coronanijs 20 maaie: Ljouwerter terrassen fan 1 juny ôf wer iepen

No't de corona-útbraak wat yn betwang liket en in flink oantal maatregels ferromme wurdt, wol it kabinet ek syn wyklikse krisisberied oer de epidemy op in leger pitsje sette. It is de bedoeling dat it saneamde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) nei folgjende wike woansdei foarearst net mear gearkomt, befêstigje ynwijden nei berjochtjouwing troch de NOS.

Sûnt it coronafirus yn maart yn Nederlân om him hinne grypte, bûgden premier Rutte en de meast belutsen ministers en tsjinsten har yn de MCCb oer de bestriding fan de epidemy. De kommisje kin krekt as in gewoane ministerried besluten nimme en krige it foartou yn de coronabestriding. Nei ôfrin stiene Rutte, coronaminister De Jonge en oare kopstikken de parse te wurd.

No't de firusútbraak út liket te dôvjen en de maatskippij stadichoan wer op gong komt, tinkt it kabinet it foarearst sûnder it krisisberied ôf te kinnen. De ministers dy't it meast mei de coronakrisis te krijen hawwe, bliuwe wol oerlizzen yn in gewoane kommisje fan de ministerried, is it plan. Mocht it dochs wer misgean mei it firus, dan kinne se de MCCb opnij by elkoar roppe.

De MCCb krijt sa de hannen frij foar in eventuele nije krisis, lykas de oanhâldende drûchte.