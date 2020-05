SC Hearrenfean biedt seizoenkaarthâlders mooglikheid foar kompensaasje

De klup biedt har fêste seizoenkaarthâlders twa opsjes foar it ferlingen fan har seizoensplak. In gouden en in sulveren fariant. By in sulveren ferlingmooglikheid kinne supporters in finansjele kompensaasje oant 50% fan de wearde har seizoenkaart krije as der wedstriden sûnder publyk spile wurde. "Bij sc Heerenveen kunnen we ons goed voorstellen dat niet alle supporters onvoorwaardelijk hun seizoenkaart(en) kunnen of willen verlengen. De club kreeg dan ook ontzettend veel mailtjes, telefoontjes en berichtjes met de vraag of er meer verlengopties kunnen worden gecreëerd," sa skriuwt de klup.