Kabinet ferfolget fierdere ferromming fan coronamaatregels

"Het is verantwoord om de stappen te zetten die we in de routekaart hebben afgekondigd", neffens de premier. "De ruimte die er nu is, hebben we met elkaar verdiend. Maar, versoepeling maakt het nog belangrijker om ons aan de regels te houden."

Neffens de premier is de delgong fan it tal coronapasjinten op de intensive care en it legere tal besmettingen de wichtichste reden foar in fierdere ferromming. De ekonomyske gefolgen binne neffens de minister-presidint ek te grut, as der de kommende tiid gjin ferromming komt.

Restaurants, terrassen en bioskopen wer iepen

De fierdere ferromming betsjut dat kafees, restaurants en bioskopen fan 1 juny ôf wer iepen kinne. Minsken meie wer op it terras plaknimme, mar wol oan taffeltsjes en op oardel meter ôfstân. Yn kafees en restaurants jildt dat der binnen maksimaal tritich minsken wêze meie.

Ek middelbere skoallen kinne op 2 juny wer iepen. Skoallen fan basisûnderwiis en opfanglokaasjes meie nei 8 juny wer hielendal iepen.

Mear besite ferpleechhuzen

Fan 25 maaie ôf meie ferpleechhuzen wer besite ûntfange. Elkenien dy't der klear foar is en taret is mei de doarren wer beheind iepen sette foar besite. Allinne as der gjin besmetting yn it ferpleechhûs is, mei elke bewenner ien besiker ûntfange. Uterlik op 15 juny moatte alle ynstellingen wer in 'foarm' fan besite ûntfange kinne.