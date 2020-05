Trije moannen fertraging foar bou nije Cambuurstadion: 'Verdomd vervelend'

De fertraging komt trochdat der noch gjin akkoart is tusken SC Cambuur en Stadionontwikkeling Cambuur, de SOC, sa skriuwt it kolleezje oan de ried. Ek de finansiering is noch net folslein rûn. Tusken de klup en de SOC is noch gjin akkoart oer hoe't it nije stadion der no krekt út komt te sjen. De SOC bestiet út de projektûntwikkelder Wyckerveste en bougroep Dijkstra Draisma. Dy partijen ha noch krekt wat mear tiid nedich om de finansiering rûn te krijen.

Dêrtroch kin der noch gjin dúdlikheid komme oer hoe't it stadion en yn hokker tiid it krekt ôfmakke wurdt. Sa lang as dizze ûnwissigens der is sil der gjin grûn fan de gemeente oerdroegen wurde en sil de gemeente foarearst gjin nije ferplichtingen oangean foar it bouryp meitsje fan de iepenbiere romte.