FIDEO: Parsekonferinsje coronamaatregels en ekstra Fryslân Hjoed

Omrop Fryslân hie tiisdeitejûn om 19.00 oere in ekstra edysje fan Fryslân Hjoed. Earst waard de parsekonferinsje fan premier Rutte en minister De Jonge live útstjoerd. Dêryn waard dúdlik wurde hokker maatregels it kabinet nimme sil oangeande de oanpak fan it coronafirus. Oanslutend prate presintator Arjen de Boer mei foarsitter Sybrand Buma fan Veiligheidsregio Fryslân oer wat de besluten betsjutte foar Fryslân.