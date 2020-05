Fideodeiboek: "Hjoed ha wy 130 iters en moarn ek"

Gewoanwei is it drok yn it doarpshûs De Pipegael yn Broeksterwâld, mar no makket allinnich de berne-opfang gebrûk fan it gebou. Behearder Janco van Dijk hat dêrom wat oars betocht sadat it doarpshûs dochs iepen bliuwe kin. En it is in grut sukses.