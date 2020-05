Skoallebestjoerder fernuvere troch útlekte kabinetsbeslút: "It wurdt in hiele hocus pocus"

De basisskoallen meie fan 8 juny ôf wer hielendal iepen. Dat is ien fan de maatregels fan it kabinet dy't al útlekt is. Skoallebestjoerder Albert Helder fan Proloog is fernuvere troch it beslút. "We binne no pas fan 11 maaie dwaande. Se wolle it no earst goed monitoare, mar it is mar in koart skoftke tiid. Ik hie eins hope en ferwachte dat we dit dus earst trochsette soenen", sa seit Helder.