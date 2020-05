Bou sinnepark Easterwâlde kin wer fierder

Neffens de miljeu-organisaasje hie de gemeente Eaststellingwerf te min rekken hâlden mei it karakteristike gebiet dêr't it sinnepark komt. It leit yn in kultuer-histoarysk beekdallânskip, dat dêr no skea fan hat, seit de miljeufederaasje. Dy fynt dat der te min sjoen is nei oare lokaasjes.

Ynpasse yn omjouwing

De rjochter stelde GroenLeven yn it gelyk. It sinne-enerzjybedriuw sil it park ynpasse yn de omjouwing. Der komme houtsingels en wetterpartijen mei natuerfreonlike wâlkanten. Tusken de sinnepanielen komme fjilden dy't ynsiedde wurde mei ynheemske blommen.