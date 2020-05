Mûne De Rat yn Drylts ûndergiet grutte opknapbeurt

It nije hout foar de mûne is diels sels seage. "Al it hout dat brûkt wurdt, wêr mooglik, produsearje wy sels", fertelt mûnder Symen Jellema. De mûne is ien fan de lêste seachmûnen dy't noch yn bedriuw is. Mar tiisdeitemoarn bliuwt de mûne stil. "It moaiste, mar ja Piet sei it al "gjin wyn", dan hiene we even seagje moatten. Dat dogge wy altyd."

"Pothok"

Neist it dak is ek it 'pothok' restaurearre. "Dat sit hielendal boppeyn, dêr't de as nei binnen giet en dêr't de wiken oan fêst sitte", fertelt Jellema. "Dêr hast kâns op ynwetterjen. No, dat 'pothok' sit dêr omhinne timmere en dêr sit in kraach yn dy't foarkomt dat it ynwetteret." It' pothok' wie fersliten en moast dêrom fernijd wurde.