Noardeast-Fryslân en Dantumadiel: 'Gemeentefûns moat better ferdield wurde'

It gearwurkingsferbân fan grutte plattelânsgemeenten makket him der bot soargen oer en wol him der foar ynsette dat dy werferdieling net ta skea giet fan it plattelân.

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân stypje it gearwurkingsferbân yn dat stribjen. "It kin net sa wêze dat gemeenten dy't it faak finansjeel al dreech ha op dizze manier ekstra de dupe binne", seit wethâlder Rommy Kempenaar fan Dantumadiel. "Koartingen as gefolch fan in werferdieling fan it gemeentefûns kinne we der op dit stuit absolút net by ha", sa seit Kempenaar.