HEA! Tsjerke yn de ferve

Der binne op it stuit gjin tsjerketsjinsten yn de grifformearde tsjerke fan Noardburgum, dus in moaie gelegenheid om it skilderwurk by de foardoar ris efkes oan te pakken. Frijwilligers André Spandauw en Jos Rispens stekke de hannen út de mouwen. De tsjinsten folgje se no online, mar de manlju hoopje al dat der gau wer gewoane gearkomsten wêze sille.