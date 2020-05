Genêzen asylsikers wer werom nei Snits

In part fan de groep asylsikers mei corona, dy't foarige wike fan it azc yn Snits ferhúzje moast nei Zoutkamp, mei wer werom. It giet om minsken dy't by de earste testronde yn it azc mei it firus besmet blieken te wêzen. Sy binne genêzen en net mear besmetlik en hoege dêrom net mear yn isolaasje, meldt it Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).