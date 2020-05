Keamerlid De Vries: "Gau yn oerlis, kapasiteit feartsjinsten is bottleneck"

Neffens De Vries is de lege kapasiteit fan de feartsjinsten in 'bottleneck'. Se begrypt de soargen fan de eilanner ûndernimmers, by wa't it wetter oant de lippen stiet.

Rap yn oerlis

"Kapasiteit is wol in pynpunt", seit Aukje de Vries. "Wy hawwe in soad petearen hân mei ûndernimmers op 'e eilannen. De problemen binne grut. It liket my foaral goed dat beide partijen rap yn oerlis gean om te sjen hokker oplossingen wol mooglik binne."