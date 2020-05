Ljouwerter hegeskoalle NHL Stenden docht iepening fasearre

In ekstra obstakel foar it wer opstarten fan de lessen is dat studinten net yn de spits gebrûk meitsje kinne fan it iepenbier ferfier. It kabinet hat sein dat studinten sa min mooglik mei bus of trein nei skoalle komme moatte, en as it net oars kin dan allinnich tusken 11.00 en 15.00 oere.

"Dat maakt de puzzel voor ons natuurlijk nog wel een stukje groter," sa seit Van der Hoek. "Heel veel van onze studenten komen met het openbaar vervoer, zelfs als ze in de stad wonen. Als ze alleen tussen 11.00 en 15.00 uur in de bus mogen, moet je dus je lestijden daar op aanpassen." Dat soe neffens Van der Hoek betsjutte dat de lessen dy't oanbean wurde of tusken dy twa tiden oanbean wurde of jûns letter as de spits wer ôfrûn is. "Dan mogen de studenten ook weer in het OV reizen, maar het maakt het allemaal wel een stuk ingewikkelder."