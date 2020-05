FNP Ljouwert: "Fysyk gearkomme ûnferstannich en boppedat ferkeard sinjaal nei bûten"

Ferkeard sinjaal

"Ik fyn dat wy as gemeente in min sinjaal ôfjouwe nei bûten ta, as wy as ried wol wer gearkomme, wylst bygelyks ûndernimmers yn de hoareka- of sportsektor noch wachtsje op definityf grien ljocht oft se de doaren iepenje meie foar gasten."

Tuininga begrypt dat der wer in tiid komme moat dat der stappen set wurde nei it 'nije normaal.' "Wy hawwe lykwols noch in hiel lyts skoftke foar it simmerreses, lit ús dat dan ek ôfwachtsje." Neffens de fraksjefoarsitter ferrint de beslútfoarming digitaal hiel goed. "Fansels binne der minsken dy't thús oare saken hawwe, lykas lytse bern, mar ik bin fan miening dat sy dan thús sykje moatte nei oare oplossings."

Ek Partij 058 en 50PLUS binne neffens Tuininga partijen, dy't it leaver ek stadichoan dogge. "Om fysyk gear te kommen moatte wy earst ferbouwe, bygelyks de publykstribune beskikber meitsje foar riedsleden of plak ekstern regelje, bygelyks by WTC Expo of Neushoorn. "Foar dy oantal wiken oant it reses makket dat ek net mear út. Ynformative parten kinne wy prima thús folgje, mar foar beslútfoarming kinne wy der by wêze. Dêr hoecht de hiele fraksje dan ek net oanwêzich by te wêzen."