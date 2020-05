Wachtlisten MCL wol trije moannen, soarchpersoniel wurdt al folslein ynset

"We hebben een hele periode patiënten niet kunnen zien", fertelt Marit Wagenaar. Sy is unithaad fan it sintrum ortopedy fan it MCL. "Sinds half mei zijn wij de zorg weer aan het opstarten, maar dat moet natuurlijk met inachtneming van de coronamaatregelen."

Kapasiteit mei helte tebekrûn

De ôfdieling ortopedy fan it sikehûs MCL, mei ek in fêstiging yn Harns, seach foar de coronakrisis yn trochsneed sa'n tweintich pasjinten yn 'e oere. No binne dat der noch mar acht. It tal pasjinten dat dêr terjochte kin, is dus mei mear as de helte tebekrûn.

"We zijn eerst begonnen met het inplannen van patiënten van februari", neffens Wagenaar. "Er wordt gekeken naar de patiënten die het langst op de wachtlijst staan. Ook proberen we zo veel mogelijk telefonisch te doen. Dit is vooral om te zorgen dat niet iedereen tegelijk het ziekenhuis in hoeft."

As minsken earnstige klachten hawwe, kinne se fansels ek earder holpen wurde. De spesjalisten sjogge kritysk nei de klachten fan pasjinten en beoardielje oft sy earder of letter holpen wurde kinne.

"Zorgpersoneel volledig ingezet"

De wachtlisten rapper fuortwurkje, troch bygelyks ek wykeins en jûns troch te gean, is gjin opsje, neffens Wagenaar. "Op dit moment hebben we namelijk nog steeds de zorg voor de coronapatiënten en tevens de triage bij de ingang. Het zorgpersoneel wordt al volledig ingezet."