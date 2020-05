Skrieze-ûndersiker fynt in hiel soad leechfretten nêsten

By de Fiskersbuorren en de Lange Hoek tusken De Gaastmar en Heech liket it sa min noch net, mar dat is dan ek it bêste gebiet as it om greidefûgels giet. Mar fierder is it in "nuver jier", seit de ûndersiker dy't net de measte hoop hat op in goeie ôfrin.

"De predatoaren sille ek wol in tal fan de piken meinimme en as dy piken wol grutter wurde wolle, moatte dy ek frette. En as sy al wat grutter binne, moatte der wjirms wêze. Mei de drûchte binne dy der hast net. It liket der ek net op dat der de kommende moanne noch wat wetter oan sit te kommen. Dit wurdt in ellindich jier, mar dat wie ek wol wat ferwachte", wêrmei't Van der Velde ferwiist nei de predaasjeweach nei it sterke mûzejier yn 2014.

Bestriding fan predaasje

Wat der yn de skriezekrite Idzegea bart, is ek net unyk. Fanút hiel Fryslân komme der meldingen en meastentiids wurde dy folge troch de oprop om de rôfbistestân koarter te hâlden. Mar Van der Velde twivelet dêr oer. "De wrâld is sa bot oan it feroarjen dat ik my ek wolris ôffreegje oft it werklik noch te kearen is. Je sjogge de stienmurd opkommen, de foks wie tsien jier lyn al in probleem oan it wurden en dy rint ek noch hieltiten om. En je sjogge ek de das hjoed-de-dei yn 'e greiden, wat eins ek in bist fan de sângrûnen is."

"Der feroaret safolle en ik wit net oft je der mei predaasjebestriding noch in ferskil yn meitsje kinne. Der wurdt fansels wol fan alles besocht. Sûnt in oantal jierren is der as eksperimint in stienmurde-ûntheffing, dy't op meardere plakken útfierd wurdt. It liket op himsels wol posityf út te pakken, mar ek dit jier hear ik út dy gebieten dat dêr de nêsten noch hieltiten leech fretten wurde. Je sjogge dat oare predatoaren it gewoan oernimme."