LIVEBLOG: GGD jout net mear deistige updates, hoareka net foar 1 juny iepen

It kabinet moat by it opstellen fan coronabelied net allinnich sjen nei sikehûsbêden, mar ek nei sûner libje. Undersikers fan TNO en it Leids Universitair Medisch Centrum dogge dy oprop yn Trouw. Neffens de wittenskippers is just in sûne libbensstyl belangryk om komplikaasjes by in firusynfeksje foar te kommen. Sy pleite foar mear omtinken en jild foar befoardering fan in sûne libbensstyl, ûnder mear om de skea by in eventuele twadde of tredde weach te beheinen.

Wat krekt de ynfloed is fan sûn libje op it ferrin fan Covid-19, is net bekend. Mar oanwizingen dat sûn iten, genôch bewege en goede nachtrêst effekt hawwe, binne der wol. By in soad pasjinten ûnder de 70 binne sûnensproblemen as hege bloeddruk, diabetes en hert- en iersykten de reden dat sy yn it sikehûs of op de ic terjochte komme. Just dizze oandwaningen binne mei libbensstyl te genêzen en foar te kommen, stelle de ûndersikers yn in notysje dy't ek stipe wurdt troch Vereniging Arts & Leefstijl, AMC, Radboud UMC, Menzis en Kenniscentrum Sport & Bewegen.