Coronanijs fan 19 maaie: Kabinet ferfolget fierdere ferromming fan 1 juny ôf

It kabinet giet derfan út dat basisskoallen fan 8 juny ôf wer hielendal iepengean. Dat sizze boarnen út Den Haach tsjin de NOS nei in berjocht yn de Telegraaf. Sûnt 11 maaie gongen basisskoallebern mar de helte fan de tiid nei skoalle, mar dat wurdt dus ferromme. In betingst is wol dat fêst komt te stean dat it echt feilich is om de skoallen hielendal iepen te dwaan.

De maatregel is ien fan de ferrommingen dy't it kabinet bekend meitsje sil yn de striid tsjin it coronafirus.