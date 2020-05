Doeksen-direkteur kin him net fine yn krityk eilanner ûndernimmers: "Dat is niet fair"

Doeksen fart op dit stuit op tritich persint fan de maksimale kapasiteit, fan 1 juny ôf sil dit útwreide wurde ta fjirtich persint. "Dat is afgesproken in landelijk OV-verband, waar de waddenveren ook onder vallen", seit Melles. "Wij snappen volledig de pijn die het eiland heeft. Daar heb ik ook steeds appèl voor gevraagd."

"Er worden nu wel in die brief, die ik overigens niet leuk van toon vind, wel heel erg naïef dingen gesteld. Dat wij niet meedenken of helemaal niks doen. Dat is pertinent niet waar. Wij proberen op alle mogelijke manieren een oplossing te bedenken. Feit is wel: er wordt van ons verwacht dat wij verantwoord met die coronamaatregelen omgaan, en dat heeft inderdaad enorme beperkingen met betrekking tot de capaciteit van de veer", sa seit Melles.

Boppedek

Neffens de ûndernimmersferieningen is der op it dek fan de boaten genôch plak om mear minsken ta te litten, mar neffens Mellens leit dat oars. "Ik kan natuurlijk dat bovendek wel vol zetten met mensen, maar als het dan gaat regenen? Al die mensen gaan dan naar binnen toe. Ik heb dan een acuut een probleem in de salon, waardoor ik niet de maatregelen kan handhaven die we hebben afgesproken in OV-verband."

"Ik vind dat prima, maar ik ga dan van heel veel gasten klachten krijgen. Kan ik die klachten dan doorsturen naar de ondernemersvereniging van Vlieland? Tuurlijk hebben wij hierover nagedacht, natuurlijk willen wij op alle mogelijke manieren daar naar kijken. Maar dit is wel een feit", sa seit Melles.

Autodek

In oare suggestje wie om minsken dan mar yn harren auto sitte te litten op it autodek, mar ek dat is neffens Melles net in opsje. "Waar mensen dan volledig aan voorbij gaan is dat het autodek een gevarenzone is. Als er brand ontstaat in de machinekamer, dan zitten die mensen niet binnen de brandisolatie. Kan ik dat als directeur verantwoorden? Mensen moeten niet op mijn stoel gaan zitten, want ik heb ook gewoon een verantwoordelijkheid te nemen jegens onze passagiers", seit Melles.

"Per 1 juni gaan we de capaciteit verhogen. En misschien kan dat ook wel naar 45 a 50 procent, dat gaan we leren. Maar om op voorhand te roepen dat wij helemaal niet nadenken over oplossingen en dat wij de oorzaak zijn van dit probleem. Dat vind ik te ver gaan en dat vind ik ook niet fair", sa seit Melles.