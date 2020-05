Ljouwerter middelbere skoalle riedt him ta op 'oardel meter lesjaan'

Achter yn de klasse steane alle stuollen op in steapel. Se stean der bot yn it paad, mar dêr is eins neat oan te dwaan. "Je houd heel veel meubilair over dat allemaal een plek moet hebben. Je kunt het niet allemaal maar elders opslaan en dus staat het nu zo in het lokaal", seit In het Veld.

De opstelling is in proef en sa sjocht In het Veld de lêste wiken foar de fakânsje eins ek. "Als we op 2 juni open mogen, hebben we nog vier weken voor de zomervakantie. Dat is heel kort. We willen die tijd gebruiken om te zien hoe we het onderwijs kunnen inrichten, ook voor na de zomer."