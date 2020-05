Van der Velde oer ynteresse Feyenoord foar Veerman: "Sûnder kloaten nei de hoerekast"

"Gigantyske problemen"

SC Hearrenfean-foarsitter Cees Roozemond sei ferline wike dat de finansjele situaasje by SC Hearrenfean net sa slim is as by FC Grins. Dêr hawwe se alve meiwurkers dien jûn om de coronakrisis te oerlibjen. Riemer van der Velde tinkt dat de problemen yn it Abe Lenstra Stadion like grut binne. "Grins hat in operasjoneel ferlies fan twa miljoen jierliks. Spitigernôch is dat by Hearrenfean de lêste jierren oprûn nei 6,2 miljoen. Foardat je spilers net mear hoege te ferkeapjen, moatte je earst it operasjoneel ferlies fuortwurkje. Dit fertaalt him nei likide middelen, dus wat je yn de beurs hawwe. Hearrenfean hat wat mear ferkocht, dus leit krekt foar op Grins. Ik tink dat se beiden in probleem hawwe, om't se in operasjoneel ferlies hawwe", fertelt Van der Velde.

Sterker noch, by alle betelle fuotbalklups is de need heech. "It betsjut alle hens oan dek by de klups. It is soarchwekkend foar it totale betelle fuotbal yn Nederlân. De gemiddelde klup, en dan praat ik net yn it bysûnder oer Hearrenfean, docht der frij lakonyk oer. Ik fyn dat der gigantyske problemen lizze."