Undernimmers Flylân en Skylge wolle gau mear kapasiteit op fearboaten Rederij Doeksen

Onmogelijkheden

"Ons bekruipt het gevoel dat eerder vanuit onmogelijkheden wordt gedacht dan vanuit oplossingen", skriuwe foarsitters Corinne de Groot en Willem Mier fan de eilanner ûndernimmers. De ûndernimmers sjogge ferskate praktyske oplossingen foar in gruttere kapasiteit lykas it ferkeapjen fan aparte kaartsjes foar it boppedek 'met warme deken en festivalcape', it tydlik ynhieren fan ekstra boaten en ek it ynskepen fan gasten bûten de Harnzer terminal om, lykas ek al dien wurdt by Oerol. De ûndernimmers biede Rederij Doeksen ek oan dat se wol helpe wolle as de feartsjinst te min meiwurkers hat, want in soad eilanner bedriuwen hawwe op it stuit minsken oer.