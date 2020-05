Vonketon presintearret moandeitejûn útkomsten yn livestream

De online konferinsje Vonketon fan ôfrûne tongersdei en freed presintearret moandeitejûn om 20.00 oere de plannen dy't út beide dagen nei foaren kaam binne. Vonketon is opset om mei konkrete plannen te kommen foar in duorsume wrâld nei de coronakrisis. It foarprogramma set 19.10 oere útein.