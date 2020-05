FIDEO: Vonketon presintearret útkomsten yn livestream

Sa'n 180 dielnimmers út it noarden praten foarige wike twa dagen lang yn fideosessy's oer bygelyks hoe't de honger út 'e wrâld holpen wurde kin, of hoe't de wrâld foarsjoen wurde moat fan duorsume enerzjy en hoe't ûnderwiis foar elkenien beskikber makke wurde kin. Fia in livestream waarden de útkomsten bekendmakke.