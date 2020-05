Ynskriuwing foar Frysk sjongfestival Liet 2020 úteinset

It sjongfestival hat dit jier ien foarwedstriid. Ut alle ynstjoeringen beoardielet in faksjuery hokker tolve bêste lieten harren hjirfoar kwalifisearje. Nei live-optredens by Omrop Fryslân bliuwe der, mei help fan in digitale stimming ûnder it Fryske publyk, 8 akts oer foar de finale. Twa dêrfan wurde troch it publyk oanwiisd, de oare seis troch de faksjuery.

Wol of net publyk?

Fanwegen de coronakrisis is it noch ûnwis oft der publyk by de finale oanwêzich wêze mei. "It hat fansels ús foarkar dat de dielnimmers spylje kinne foar in folle seal. Mar mocht dat ûnferwachts net mooglik wêze, gean wy der foar soargje dat elkenien de finale thús folgje kin", sa seit foarsitter Gerard van der Veer fan Liet.

Ynskriuwe foar Liet 2020 kin fia de webside www.liet.frl.