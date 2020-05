HEA! Fiskje yn 'e frije tiid

No't se noch net alle dagen nei skoalle hoege, ha Tjisse, Sven en Klaas it moai oan tiid om te fiskjen. Foaral Sven kin it goed, hy hat it fan syn pake leard. Tjisse hâldt ek in soad fan hurdfytsen, mar wat wolle je ek at je famylje fan Pieter Weening binne. En de muzyksmaak fan de jonges is dúdlik: De Hûnekop!