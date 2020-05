Trije winners skriuwwedstriid StUFT bekendmakke

Der binne winners yn trije kategoryen. It stik 'Warschau is sa'n moaie stêd' fan skriuwer Sietse de Vries is it bêste stik yn de kategory 'bêste jûnfoljende stik'. André Beeksma wûn mei 'Pake wol wer heit wêze' yn de kategory "bêste ienakter" en Aly Cnossen skreau it bêste bernestik mei har bydrage 'Drakebloed'. Alle winnende stikken sille útjûn wurde troch StuFT. Fierder krije de winners in jildbedrach takend. De priisfraach waard útset nei oanlieding fan it 50-jierrich bestean fan StUFT.