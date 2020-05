Diëtist: "Struktuer is bêste oplossing foar coronastress"

Sliepproblemen

It smyt ek sliepproblemen op, seit Van Middelaar. Fanwegen alles wat ûnwis is, bliuwe minsken lang hingjen foar de telefyzje om al it nijs te folgjen. It gefolch is faak eangst en ûnrêst. "Harkje nei de eangsten, oerdei. Net pas wannear't je op bêd lizze. As je der dan achter komme wêrtroch't je dy eangsten krije, bygelyks troch alles te sjen wat oer corona giet, is it handich de tv gewoan út te hâlden."

Mei iten wurket dat krekt sa. "Troch dêr oandacht oan te jaan, helje je der mear rêst yn. As je mear nocht ha oan sûker of alkohol, hellet je dat je út balâns."

Struktuer oanbringe as oplossing

De oplossing is simpel: struktuer. "Nim dy trije mielen op in dei. Dus brochje, lunsj en in diner. Sels ha ik it waarme iten ferpleatst nei de middei. Dan ha we jûns mear tiid oer om te kuierjen."